Путин назначил новых послов в Никарагуа и Боливии

Президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Леденева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Многонациональном государстве Боливия.

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Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, на этот пост был назначен Дмитрий Верченко.

Что касается Леденева, то российский лидер назначил его чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Никарагуа.

Ранее Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом в Республике Чили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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