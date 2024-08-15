Путин назначил новых послов в Никарагуа и Боливии

Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, на этот пост был назначен Дмитрий Верченко.

Что касается Леденева, то российский лидер назначил его чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Никарагуа.

Ранее Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом в Республике Чили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

