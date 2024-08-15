Путин назначил новых послов в Никарагуа и Боливии
15 августа 202415:06
Президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Леденева от должности чрезвычайного и полномочного посла России в Многонациональном государстве Боливия.
Согласно указу главы государства, который опубликован на официальном портале правовой информации, на этот пост был назначен Дмитрий Верченко.
Что касается Леденева, то российский лидер назначил его чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Никарагуа.
Ранее Путин назначил Владимира Белинского чрезвычайным и полномочным послом в Республике Чили, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru