Путин сменил посла России в Пакистане

Посол России в Пакистане Данила Ганич освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла ... в Исламской Республике Пакистан», — говорится в документе.

Отдельным указом глава государства назначил новым послом в Пакистане Альберта Хорева, пишет RT. До этого дипломат занимал пост замглавы второго департамента Азии МИД РФ.

Ранее Владимир Путин назначил новых судей в Челябинской и Курганской областях, Пермском крае, а также в ХМАО, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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