Путин сменил посла России в Пакистане
Посол России в Пакистане Данила Ганич освобожден от должности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Освободить Ганича Данилу Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла ... в Исламской Республике Пакистан», — говорится в документе.
Отдельным указом глава государства назначил новым послом в Пакистане Альберта Хорева, пишет RT. До этого дипломат занимал пост замглавы второго департамента Азии МИД РФ.
Ранее Владимир Путин назначил новых судей в Челябинской и Курганской областях, Пермском крае, а также в ХМАО, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru