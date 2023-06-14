Путин сменил посла России в Азербайджане
Новым послом России в Азербайджане назначен Михаил Евдокимов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом ... в Азербайджанской республике», — говорится в указе.
До этого Евдокимов возглавлял Первый департамент стран СНГ российского МИД.
Отдельным документом Владимир Путин освободил от должности прежнего посла РФ в Баку Михаила Бочарникова, пишет RT.
Ранее российский лидер назначил главу Генерального секретариата МИД Сергея Бутина на должность нового заместителя министра иностранных дел, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru