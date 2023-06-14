Путин сменил посла России в Азербайджане

Врио губернатора Херсонской области доложил президенту России о работе по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС Подтопления в Херсонской области признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера Петербургский международный экономический форум начал свою работу На Кызыл обрушилась пыльная буря Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецком Измире