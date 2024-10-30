Путин сменил посла России в Бангладеш
Новым послом России в Бангладеш назначен Александр Хозин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Хозина Александра Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом... в Народной Республике Бангладеш», — говорится в указе.
Отдельным документом Путин освободил от обязанностей прежнего посла в Бангладеш Александра Мантыцкого. Дипломат возглавлял российское посольство в республике с 2021 года.
Ранее Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом РФ в Швеции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru