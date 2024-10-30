Путин сменил посла России в Бангладеш

Новым послом России в Бангладеш назначен Александр Хозин. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Хозина Александра Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом... в Народной Республике Бангладеш», — говорится в указе.

Отдельным документом Путин освободил от обязанностей прежнего посла в Бангладеш Александра Мантыцкого. Дипломат возглавлял российское посольство в республике с 2021 года.

Ранее Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом РФ в Швеции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:НазначениеБангладешПосолВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры