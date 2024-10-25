Путин назначил нового посла РФ в Швеции
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом России в Швеции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», - сказано в документе.
Беляев сменил Виктора Татаринцева, который был освобождён от должности другим указом главы государства.
Ранее Путин назначил Романа Амбарова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Южно-Африканской республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru