Путин назначил нового посла РФ в Швеции

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Беляева новым послом России в Швеции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Назначить Беляева Сергея Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Швеция», - сказано в документе.

Беляев сменил Виктора Татаринцева, который был освобождён от должности другим указом главы государства.

Ранее Путин назначил Романа Амбарова новым чрезвычайным и полномочным послом России в Южно-Африканской республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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