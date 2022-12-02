Путин: Ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию
Текущая ситуация подталкивает Россию к внутреннему развитию. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с молодыми учеными в центре «Сириус».
«Сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научной приборной базы», — отметил глава государства.
Президент подчеркнул необходимость развивать отечественную приборную базу. По словам Путина, за нефте- и газодоллары можно покупать все что угодно, «от гвоздей до бриллиантов», однако при этом не будет своего производства, отмечает телеканал «360».
Российский лидер указал, что государство старается развивать сферу, занималось этим еще до настоящих острых событий и продолжит это делать, пишет Газета.ру.
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