Путин: Шансы украинского руководства победить на выборах близки к нулю

Утратившее легитимность руководство Украины не сможет победить на выборах. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

В Евросоюзе признали легитимность Зеленского

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он указал, что при отмене военного положения придётся проводить выборы украинского президента, которые не состоялись в срок.

«Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», - поделился своим мнением российский лидер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его президентский срок ещё не закончился и его полномочия на посту главы государства продолжаются из-за объявленного в стране военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Секретарев
ТЕГИ:Выборы Президента УкраиныПрезидент УкраиныУкраинаВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры