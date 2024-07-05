Путин: Шансы украинского руководства победить на выборах близки к нулю
Утратившее легитимность руководство Украины не сможет победить на выборах. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном он указал, что при отмене военного положения придётся проводить выборы украинского президента, которые не состоялись в срок.
«Шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», - поделился своим мнением российский лидер.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его президентский срок ещё не закончился и его полномочия на посту главы государства продолжаются из-за объявленного в стране военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru