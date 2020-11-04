Путин считает провокаторами тех, кто оскорбляет чувства верующих и оправдывает насилие
Необходимо не допускать провокаций на почве межконфессиональных разногласий в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями религиозных объединений 4 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению главы государства, люди, которые прикрываются свободой слова и оскорбляют чувства верующих, а так же те, кто, используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость, - провокаторы, пишет Газета.ru.
По словам Путина, из-за этого «в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами, десятилетиями».
Ранее Владимир Путин рассказал об усилиях России по решению конфликта в Нагорном Карабахе.
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