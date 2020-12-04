Путин считает, что робот не может быть президентом из-за отсутствия совести

При этом Путин не исключил, что искусственный интеллект может стать учителем и помощником президента.

В ходе на конференции «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» Путин также сообщил о создании в России беспилотных морских судов для обороны, пишет «Свободная пресса».



