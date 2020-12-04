Путин считает, что робот не может быть президентом из-за отсутствия совести
4 декабря 202015:41
Президент РФ Владимир Путин заявил, что искусственный интеллект не сможет стать президентом, «во всяком случае пока».
Российский лидер пояснил, что у робота нет чувства сострадания и совести.
При этом Путин не исключил, что искусственный интеллект может стать учителем и помощником президента.
В ходе на конференции «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» Путин также сообщил о создании в России беспилотных морских судов для обороны, пишет «Свободная пресса».
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4 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru