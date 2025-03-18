Путин: В отношении России было введено 28 595 санкций

По словам президента РФ, за все время было введено 28 595 санкций против физических и юридических российских лиц, что кратно больше, чем против всех стран, в отношении которых когда-либо вводились санкции.

Президент подчеркнул, что даже если ограничения будут ослаблены, то противники найдут другой способ вставить РФ палки в колеса.

Ранее стало известно, что Новая Зеландия продлила действие санкций против России до 17 марта 2028 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

