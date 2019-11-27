Путин с Зеленским не обсуждали пропавшие с украинских катеров унитазы

Москва и Киев держат контакт по поводу возврата Украине оборудования с возвращённых катеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. При этом детали переговоров Кремлю не известны.

«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля уточнил, что в телефонном разговоре лидеры государств не затрагивали вопрос пропавшей с судов сантехники.