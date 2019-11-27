Путин с Зеленским не обсуждали пропавшие с украинских катеров унитазы
Москва и Киев держат контакт по поводу возврата Украине оборудования с возвращённых катеров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. При этом детали переговоров Кремлю не известны.
«Тема затрагивалась, действительно, и мы об этом сказали в нашем сообщении. В настоящее время больше добавить нечего», — сказал Песков.
При этом представитель Кремля уточнил, что в телефонном разговоре лидеры государств не затрагивали вопрос пропавшей с судов сантехники.
Напомним, после возвращения кораблей, участвовавших в инциденте в Керченском проливе осенью 2018 года, Киев заявил о пропаже бортового оборудования, а также техники вплоть до «плафонов и унитазов». Тема широко обсуждается уже больше недели, в связи с чем политолог Иван Мезюхо в эфире НСН предположил, что историей с возвращёнными катерами киевские власти пытаются отгородиться от многочисленных социально – экономических и политических проблем внутри страны.
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