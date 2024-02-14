Путин заявил о внедрении передовых технологий на всех уровнях здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин заявил о внедрении передовых технологий на всех уровнях здравоохранения – от первичного звена до крупных федеральных центров. Об этом он рассказал в приветствии к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий.
Также глава государства призвал как можно скорее внедрять в практику новые достижения медицины. По его словам, научный прогресс сегодня открывает в сфере здравоохранения колоссальные перспективы.
В качестве приоритета для системы здравоохранения президент обозначил задачу выстраивания системы медпомощи вокруг каждого пациента. Он отметил, что такой подход положительно отразится на качестве и продолжительности жизни.
Ранее Владимир Путин поручил Минздраву уделить особое внимание цифровизации и внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в сферу медицины.
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