Путин заявил, что участие в боевых действиях является испытанием для любого человека

Глава государства Владимир Путин указал, что участие в боевых действиях — это испытание для любого человека, сообщает РИА Новости.

Так глава государства прокомментировал опыт работы ветеранов спецоперации «на гражданке».

«Это очень серьезное испытание для любого человека», — заявил российский лидер. Заявление прозвучало на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс.

Ранее Путин заявил, что ответственность за интерес школьников к ВОВ лежит на взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:СпецоперацияВладимир Путин

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