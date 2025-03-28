Путин заявил, что участие в боевых действиях является испытанием для любого человека
28 марта 202500:32
Глава государства Владимир Путин указал, что участие в боевых действиях — это испытание для любого человека, сообщает РИА Новости.
Так глава государства прокомментировал опыт работы ветеранов спецоперации «на гражданке».
«Это очень серьезное испытание для любого человека», — заявил российский лидер. Заявление прозвучало на встрече с участниками детских научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс.
Ранее Путин заявил, что ответственность за интерес школьников к ВОВ лежит на взрослых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru