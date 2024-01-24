Путин: Россия продолжит оказывать республике Чад гуманитарную поддержку
24 января 202416:31
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и республики Чад большие возможности по развитию двусторонних связей, сообщает РИА Новости.
На встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби он указал, что по линии ООН Москва старается оказывать Нджамене поддержку, «в том числе гуманитарного характера».
«Намерены это делать и дальше», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран, «которые нуждаются в продовольствии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru