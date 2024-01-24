Путин: Россия продолжит оказывать республике Чад гуманитарную поддержку

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и республики Чад большие возможности по развитию двусторонних связей, сообщает РИА Новости.

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На встрече с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби он указал, что по линии ООН Москва старается оказывать Нджамене поддержку, «в том числе гуманитарного характера».

«Намерены это делать и дальше», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран, «которые нуждаются в продовольствии», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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