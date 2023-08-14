Путин: Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества

Он отметил, что Россия «открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества» с другими государствами.

«Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России было установлено почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».