Путин: Россия открыта к углублению военно-технического сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам форума «Армия-2023» заявил, что Россия предлагает своим партнёрам «современное оружие практически всех видов и типов», сообщает пресс-служба Кремля.
Он отметил, что Россия «открыта к углублению равноправного технологического партнёрства и военно-технического сотрудничества» с другими государствами.
«Со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности», - подчеркнул российский лидер.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому в России было установлено почётное звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru