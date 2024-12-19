Путин: Россия осуждает захват Израилем любых сирийских территорий
19 декабря 202415:15
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает захват любимых сирийских территорий, и эта позиция не подлежит никакой корректировке.
«Я не знаю, какие цели преследует Израиль в Секторе Газа, но это достойно только осуждения. У меня впечатление, что Израиль не только не собирается уходить из территории Сирии, а собирается там укрепляться», - подчеркнул Путин в рамках формата прямой линии, которая объединена с большой пресс-конференцией.
Российский лидер назвал Израиль главным бенефициаром происходящего в Сирии, где сменилась власть.
Путин также указал на то, что Москва надеется, что Израиль когда-нибудь выйдет с сирийской территории, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru