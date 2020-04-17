Путин: Россия обязательно победит эпидемию
Президент России Владимир Путин сообщил, что страна обязательно победит эпидемию COVID-19 и этот тяжелый этап в жизни россиян закончится. Об этом сообщает РИА Новости.
На совещании, посвященном строительству и переоборудованию медучреждений в различных регионах страны, президент выразил уверенность, что эпидемия в России будет побеждена. Путин добавил, что для достижения этой победы сейчас особенно необходимо усовершенствовать систему здравоохранения на территории всей страны, сделать медицинскую помощь доступнее, сильнее и эффективнее.
Путин подчеркнул, что россияне должны в ближайшее время ощутить эти позитивные изменения. В настоящий момент в РФ более 32 тыс заболевших, их них 273 человека погибли, 2590 уже излечились.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru