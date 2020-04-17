Путин: Россия обязательно победит эпидемию

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна обязательно победит эпидемию COVID-19 и этот тяжелый этап в жизни россиян закончится. Об этом сообщает РИА Новости.



На совещании, посвященном строительству и переоборудованию медучреждений в различных регионах страны, президент выразил уверенность, что эпидемия в России будет побеждена. Путин добавил, что для достижения этой победы сейчас особенно необходимо усовершенствовать систему здравоохранения на территории всей страны, сделать медицинскую помощь доступнее, сильнее и эффективнее.

Путин подчеркнул, что россияне должны в ближайшее время ощутить эти позитивные изменения. В настоящий момент в РФ более 32 тыс заболевших, их них 273 человека погибли, 2590 уже излечились.