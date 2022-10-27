«Охамели просто»: Путин о признании Запада в финансировании переворота на Украине
Запад открыто признал финансирование переворота на Украине в 2014 году, заявил Владимир Путин на дискуссионном клубе «Валдай»
«Запад проводит перевороты, один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Даже сказали, сколько денег потратили на этот переворот. Охамели просто, не стесняются ничего», - сказал президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина, с которой он выступит 27 октября на дискуссионном клубе «Валдай» - главное событие дня.
По его словам, выступление российского лидера несколько дней будут «анализировать, читать и перечитывать».
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