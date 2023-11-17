Путин: Россия не прекратит сотрудничать с Европой
Москва не собирается прекращать сотрудничество с Европой, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного культурного форума, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская сторона не намерена рвать отношения.
«Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают», — отметил президент.
Вместе с тем, он признал наличие трудностей, но не с европейским обществом, а с европейскими элитами, которые впали в жесткую зависимость от североамериканских партнеров. Путин сравнил происходящее в Европе с тем, что было во Франции во времена фашистской оккупации, когда одну позицию отстаивал генерал Де Голль, а другую — маршал Петен.
«Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы», - заметил российский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- WADA: Россия не имеет права организовывать Игры дружбы
- Путин пообещал поддержать законопроект о русском языке в публичном пространстве
- СМИ: МВД Финляндии готовит закон о полном закрытии границы с РФ
- ВС РФ уничтожили шедшие в направлении Крыма катера ВСУ
- Путин: Россия не прекратит сотрудничать с Европой
- Глава Роспотребнадзора Попова: COVID-19 не покидает организм после болезни
- Путин назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры
- Путин посоветовал критиковавшим СВО артистам думать, прежде чем говорить
- Кабмин отменил временный запрет на экспорт бензина
- Всероссийская акция «Казачий диктант» пройдет с 1 по 3 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru