Путин: Россия не прекратит сотрудничать с Европой

По его словам, российская сторона не намерена рвать отношения.

«Если кто-то решил отгородиться, то это их дело. Они сами себя обкрадывают», — отметил президент.

Вместе с тем, он признал наличие трудностей, но не с европейским обществом, а с европейскими элитами, которые впали в жесткую зависимость от североамериканских партнеров. Путин сравнил происходящее в Европе с тем, что было во Франции во времена фашистской оккупации, когда одну позицию отстаивал генерал Де Голль, а другую — маршал Петен.

«Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов. Но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы», - заметил российский лидер.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «придурками» тех, кто пытается запретить общение деятелей культуры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

