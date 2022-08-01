Путин: Россия не намерена работать с недружественными странами себе в убыток

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остаётся надёжным и ответственным поставщиком металлургической продукции, сообщает РИА Новости.

Путин подписал указ о новых ответных мерах против недружественных стран

В ходе совещания по развитию металлургического комплекса глава государства отметил, что это касается тех, кто, «вне зависимости от политических передряг, настроен на предсказуемое деловое сотрудничество».

«Для тех, кто настроен на взаимовыгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надёжными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что страны Запада «выбросили на помойку» принципы ВТО с введением санкций против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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