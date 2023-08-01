Компания «Газпром» заявила о новом рекорде суточных поставок газа в Китай
Поставки российского газа по газопроводу «Сила Сибири» в Китай 31 июля в очередной раз превысили суточные контрактные обязательства, сообщает пресс-служба компании «Газпром».
В сообщении говорится, что речь идёт о поставках в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи голубого топлива между российской компанией и китайской CNPC.
«Газпром» поставил все запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», - заключили в компании.
Ранее акционеры «Газпрома» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru