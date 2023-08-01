Компания «Газпром» заявила о новом рекорде суточных поставок газа в Китай

В сообщении говорится, что речь идёт о поставках в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи голубого топлива между российской компанией и китайской CNPC.

«Газпром» поставил все запрошенные объёмы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», - заключили в компании.

Ранее акционеры «Газпрома» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам прошедшего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».