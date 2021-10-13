Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году
Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации.
ЕС и США планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Китай - к 2060-му.
России необходимо готовиться к глобальному отказу от нефти вне зависимости от прогноз насчет того, когда именно это произойдет, заявил ранее в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+28 717 / сут.
Умерли
219 тыс.+984 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+21 801 / сут.
- В Большом театре впервые высказались о смерти актера во время спектакля
- Путин объяснил рост цен на газ в Европе
- Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году
- Более 900 млрд рублей направят в 2022 году на поддержку материнства и детства
- Мишустин отчитал орловского губернатора за строящуюся больше 10 лет больницу
- Мурашко назвал число привившихся от COVID-19 россиян
- Ушел в отставку мэр Белгорода, принимавший присягу под марш из «Звездных войн»
- Песков: Правительству удается сдерживать рост цен
- Белоруссия обновила суточный антирекорд по количеству случаев коронавируса
- В МИД рекомендовали СМИ Британии извиниться за фейк о краже вакцины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru