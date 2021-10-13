Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году

В России зафиксирован новый суточный рекорд смертности от COVID-19 В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита лекарств от коронавируса Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде Опрос: 48% россиян видят возможность зарабатывать больше на фрилансе Сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным в истории Netflix