Путин: Россия достигнет углеродной нейтральности к 2060 году

Россия ставит ориентир выхода экономики на углеродную нейтральность не позднее 2060 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что долгосрочная стабилизация энергорынка особенно важна в нынешней непростой ситуации.

Не ждем, но готовимся. Как России пережить глобальный отказ от нефти

ЕС и США планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году, Китай - к 2060-му.

России необходимо готовиться к глобальному отказу от нефти вне зависимости от прогноз насчет того, когда именно это произойдет, заявил ранее в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КлиматПромышленностьВладимир Путин
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