Путин: Россия должна быть готова к любому развитию обстановки

Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Более 400 кораблей и подлодок примут участие в учении «Океан-2024»

На открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024» он указал, что российские вооруженные силы должны обеспечивать «надёжную защиту суверенитета и национальных интересов» страны.

«Отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», - отметил глава государства.

Путин добавил, что ключевую роль в решении этой задачи играет российский Военно-Морской Флот.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут внимательно следить за совместными военными учениями России и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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