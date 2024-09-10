Путин: Россия должна быть готова к любому развитию обстановки
Россия должна быть готова к любому развитию обстановки. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024» он указал, что российские вооруженные силы должны обеспечивать «надёжную защиту суверенитета и национальных интересов» страны.
«Отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», - отметил глава государства.
Путин добавил, что ключевую роль в решении этой задачи играет российский Военно-Морской Флот.
Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут внимательно следить за совместными военными учениями России и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
- Суд оштрафовал «Кинопоиск» на семь млн рублей за пропаганду педофилии
- Критик Шпагин заявил, что продюсеры не работают с Бортко из-за его взглядов на кино
- Великобритания ввела санкции против ВКС России
- В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу
- Великобритания расширила санкции против Ирана
- Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы после падения БПЛА восстановлено
- Россиянам назвали три района с самой дешевой арендой жилья в Москве
- Пользователей «ВКонтакте» пригласили сыграть в новом фильме «Буратино»
- Ученые научили микроводоросли очищать воду от тяжелых металлов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru