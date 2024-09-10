Путин: Россия должна быть готова к любому развитию обстановки

На открытии активной фазы командно-штабных учений «Океан-2024» он указал, что российские вооруженные силы должны обеспечивать «надёжную защиту суверенитета и национальных интересов» страны.

«Отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне», - отметил глава государства.

Путин добавил, что ключевую роль в решении этой задачи играет российский Военно-Морской Флот.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США будут внимательно следить за совместными военными учениями России и Китая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».