Путин направил приветствие участникам и гостям форума Россия - Африка

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, который официально открывается завтра в Санкт-Петербурге. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

По словам российского лидера, африканский континент сейчас все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира, находящегося в процессе формирования. Москва поддерживает стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчёркивает Путин в своём послании.

Он пообещал, что Москва и дальше будет предпринимать шаги для содействия партнерам из Африки в укреплении национального и культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», своё участие во втором саммите «Россия — Африка» подтвердили 49 из 54 стран континента. Свыше 50% из них, по данным Кремля, будут представлены на уровне первых и вторых лиц государств.

