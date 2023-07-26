Путин направил приветствие участникам и гостям форума Россия - Африка
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, который официально открывается завтра в Санкт-Петербурге. Телеграмма появилась на сайте Кремля.
По словам российского лидера, африканский континент сейчас все более уверенно заявляет о себе в качестве одного из полюсов многополярного мира, находящегося в процессе формирования. Москва поддерживает стремление стран Африки к социально-экономической стабильности и прогрессу, подчёркивает Путин в своём послании.
Он пообещал, что Москва и дальше будет предпринимать шаги для содействия партнерам из Африки в укреплении национального и культурного суверенитета, в более активном участии в решении региональных и глобальных вопросов.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», своё участие во втором саммите «Россия — Африка» подтвердили 49 из 54 стран континента. Свыше 50% из них, по данным Кремля, будут представлены на уровне первых и вторых лиц государств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru