Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед переговорами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту Минска. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Отмечается, что после этого Лукашенко и Путин в одной машине поехали во Дворец Независимости, где пройдут переговоры.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru