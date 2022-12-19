Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска перед переговорами

Отмечается, что после этого Лукашенко и Путин в одной машине поехали во Дворец Независимости, где пройдут переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал глупыми и безосновательными публикации о том, что целью визита Владимира Путина в Минск якобы является вопрос об участии Белоруссии в спецоперации на Украине, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

