Путин: Россию вынудили выйти из зерновой сделки

По его словам, из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, а на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%.

«Нас просто вынудили принять это решение, выйти из сделки, так как западные страны отказываются выполнять обязательства», ― указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».