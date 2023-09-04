Путин: Россию вынудили выйти из зерновой сделки

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны обманывали Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки, сообщает ТАСС.

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По его словам, из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, а на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%.

«Нас просто вынудили принять это решение, выйти из сделки, так как западные страны отказываются выполнять обязательства», ― указал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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