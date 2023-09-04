Путин: Россию вынудили выйти из зерновой сделки
Президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны обманывали Россию по поводу гуманитарного характера зерновой сделки, сообщает ТАСС.
По его словам, из 32,8 млн тонн грузов, вывезенных с Украины, более 70% поступили в обеспеченные страны, а на долю нуждающихся стран пришлось лишь 3%.
«Нас просто вынудили принять это решение, выйти из сделки, так как западные страны отказываются выполнять обязательства», ― указал российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru