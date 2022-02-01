Путин: Россию «кинули», пообещав не продвигать НАТО на восток
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию «кинули», пообещав не размещать инфраструктуру НАТО на восток, передает ТАСС.
Путин пояснил, что именно нарушение данного обещания стало поводом для создания предложений по гарантиям безопасности. Он указал на то, что НАТО находится в Польше, Румынии, странах Балтики.
Кроме того, российский лидер указал на то, что политика «открытых дверей», заявленная НАТО, не закреплена юридически. Путин выразил надежду, что разговор с Западом по гарантиям безопасности будет продолжен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru