Путин: Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе

В ходе встречи с главой китайского МИД Ван И он отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку».

«Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло», — подчеркнул российский лидер.

Министерство обороны РФ заявило, что Азербайджан и Нагорный Карабах, при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, договорились о полном прекращении боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

