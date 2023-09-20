Путин: Российские миротворцы защищают мирное население в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские миротворцы защищают мирное население Нагорного Карабаха, сообщает РИА Новости.

Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек

В ходе встречи с главой китайского МИД Ван И он отметил, что Россия находится «в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку».

«Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло», — подчеркнул российский лидер.

Министерство обороны РФ заявило, что Азербайджан и Нагорный Карабах, при посредничестве командования российским миротворческим контингентом, договорились о полном прекращении боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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