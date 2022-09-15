Путин: Российская делегация посетит Иран на следующей неделе

Российская делегация на следующей неделе посетит Иран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрагимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Слова российского лидера приводит РИА Новости. Как отметил президент, в республику отправятся представители 80 крупных компаний из РФ.

Саммит ШОС будет проходить в Самарканде 15-16 сентября, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШОСРоссияИранВладимир Путин
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