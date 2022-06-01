Эксперт оценил возможность наращивания поставок газа в Европу из Африки

Как отметил эксперт, на фоне антироссийских санкций Евросоюз нацелен на поиск новых источников топлива. «Бездонным источником» ресурсов считается Африка, однако в реальности потенциал континента не так велик.

По словам Колобанова, основные запасы газа в Африке сосредоточены в Алжире (18%), Египте (17%), Ливии (11%), Нигерии (43%). Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), ресурсным потенциалом обладает и Мозамбик, но месторождения газа расположены на глубоководном шельфе, что усложняет их освоение.

Эксперт также отметил, что увеличить добычу газа в африканских странах возможно. В то же время сам континент активно развивается и увеличивает энергопотребление, поэтому экспортный потенциал Африки может увеличить незначительно.

Между тем президент США Джо Байден пообещал, что Вашингтон окажет содействие отказывающимся от российских газа и нефти партнерам в Европе, пишет РИА ФАН.

