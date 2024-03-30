В США заявили о проведении испытательного перехвата баллистической ракеты
Военно-морские силы и агентство по противоракетной обороне (MDA) США осуществили успешный испытательный перехват баллистической ракеты средней дальности. Об этом говорится в сообщении MDA.
Перехват снаряда провели с помощью ракеты Standard-6 (SM-6) Dual II на последних этапах подлета. По словам представителя агентства генерал-лейтенанта Хита Коллинза, испытания продемонстрировали «мощность и гибкость» системы Aegis и ракеты SM-6.
В MDA уточнили, что цель для перехвата запустили с использованием расположенного на Гавайях комплекса PMRF. Участие в испытаниях приняли ВМС Австралии, которые помогали военным США в сборе данных, осуществлении коммуникаций, а также предоставили информацию о наблюдении за целями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru