В США заявили о проведении испытательного перехвата баллистической ракеты

Военно-морские силы и агентство по противоракетной обороне (MDA) США осуществили успешный испытательный перехват баллистической ракеты средней дальности. Об этом говорится в сообщении MDA.

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Перехват снаряда провели с помощью ракеты Standard-6 (SM-6) Dual II на последних этапах подлета. По словам представителя агентства генерал-лейтенанта Хита Коллинза, испытания продемонстрировали «мощность и гибкость» системы Aegis и ракеты SM-6.

В MDA уточнили, что цель для перехвата запустили с использованием расположенного на Гавайях комплекса PMRF. Участие в испытаниях приняли ВМС Австралии, которые помогали военным США в сборе данных, осуществлении коммуникаций, а также предоставили информацию о наблюдении за целями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Баллистическая РакетаСШАВМС США

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