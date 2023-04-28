Путин: РФ не будет следовать «написанным под одеялом» правилам Запада
Запад пытается навязать России свои правила, но Москва не собирается им следовать. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с Советом законодателей 28 апреля.
Глава государства назвал западные страны бывшими партнерами. Президент обвинил их в разрушении правовой базы и навязывании остальному миру своих взглядов.
«У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем», - сказал Путин.
Президент обратил внимание на важность парламентской дипломатии. Он отметил, что интенсивность контактов по линии законодательных органов растет.
Путин 25 апреля подписал указ о возможности передачи иностранных активов в управление Росимуществу. Меру применят в случае изъятия российских активов за рубежом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru