Путин: РФ не будет следовать «написанным под одеялом» правилам Запада

Глава государства назвал западные страны бывшими партнерами. Президент обвинил их в разрушении правовой базы и навязывании остальному миру своих взглядов.

«У себя где-то под одеялом пишут, и сами под одеялом там что-то с этим делают. Но мы к ним под одеяло лезть не будем», - сказал Путин.

Президент обратил внимание на важность парламентской дипломатии. Он отметил, что интенсивность контактов по линии законодательных органов растет.

Путин 25 апреля подписал указ о возможности передачи иностранных активов в управление Росимуществу. Меру применят в случае изъятия российских активов за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

