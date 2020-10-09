Путин решил обсудить с Совбезом РФ ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Нагорном Карабахе.

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Предваряя встречу, он сообщил, что перейдет к теме того, что происходит «совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе» после рассмотрения ситуации на Дальнем Востоке, сообщает РИА ФАН.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Азербайджан и Армения примут участие в консультациях в Москве, передает Ura.ru. Встреча пройдет на уровне глав МИД.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Совет Безопасности РФ Владимир ПутинНагорный Карабах
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