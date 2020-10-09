Путин решил обсудить с Совбезом РФ ситуацию в Нагорном Карабахе

Предваряя встречу, он сообщил, что перейдет к теме того, что происходит «совсем рядом с нашими границами, в том числе на Южном Кавказе» после рассмотрения ситуации на Дальнем Востоке, сообщает РИА ФАН.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Азербайджан и Армения примут участие в консультациях в Москве, передает Ura.ru. Встреча пройдет на уровне глав МИД.

