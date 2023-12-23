Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом
Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава российского государства будет поздравлять глав дружественных стран, сказал официальный представитель Кремля.
«Недружественных не будет (поздравлять — прим. НСН), дружественных — будет», — уточнил Песков.
Ранее в администрации Белого Дома рассказали, что американский лидер Джо Байден встретит Рождество в загородной резиденции, а Новый год - на Виргинских островах Карибского моря. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru