Путин решил не поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Президент России Владимир Путин не намерен поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что новогодний прием в Кремле в этом году не состоится

Глава российского государства будет поздравлять глав дружественных стран, сказал официальный представитель Кремля.

«Недружественных не будет (поздравлять — прим. НСН), дружественных — будет», — уточнил Песков.

Ранее в администрации Белого Дома рассказали, что американский лидер Джо Байден встретит Рождество в загородной резиденции, а Новый год - на Виргинских островах Карибского моря. Об этом напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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