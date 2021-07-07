Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал главам регионов как минимум раз в год проводить прямое общение с жителями. Поручение дано по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что администрация президента должна при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации таких мероприятий, передает РЕН ТВ.