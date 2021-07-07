Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями
Президент РФ Владимир Путин порекомендовал главам регионов как минимум раз в год проводить прямое общение с жителями. Поручение дано по итогам программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что администрация президента должна при необходимости оказывать технологическую и консультационную помощь в организации таких мероприятий, передает РЕН ТВ.
Рекомендацию губернаторы должны будут выполнить до 31 декабря, а далее ежегодно.
Последняя Прямая линия с Владимиром Путиным прошла 30 июня, президент отвечал на вопросы россиян почти четыре часа подряд, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,7 млн+23 962 / сут.
Умерли
140 тыс.+725 / сут.
Выздоровели
5,1 млн+20 067 / сут.
- Омбудсмен предложила учитывать мнение ребенка при спорах родителей с 7-ми лет
- Литва построит стену на границе с Белоруссией
- Разработчик «КовиВак» заявил об ее эффективности от индийского штамма COVID-19
- Путин рекомендовал губернаторам проводить прямые линии с жителями
- Путин поручил проанализировать все обращения на прямую линию
- Яхта с 35 туристами затонула в Турции
- Минтранс подтвердил, что в катастрофе Ан-26 на Камчатке выживших нет
- В Москве из-за жары объявили оранжевый уровень опасности
- Талибы заявили о контроле над почти половиной районов Афганистана
- Ростуризм: туристы продолжают отказываться от отдыха в Краснодарском крае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru