Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачены семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля.

Согласно указу, выплата может быть назначена одному из родителей, усыновителю или опекуну ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

Отмечается также, что выплаты смогут получить инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет.

Важным условием для получения выплат является наличие российского гражданства.

Получатели выплаты имеют право обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиСемьяВыплаты
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