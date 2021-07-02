Путин подписал указ о единовременной выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей будут выплачены семьям с детьми в период с августа по декабрь 2021 года. Соответствующая информация была опубликована на сайте Кремля.
Согласно указу, выплата может быть назначена одному из родителей, усыновителю или опекуну ребенка в возрасте от шести до 18 лет.
Отмечается также, что выплаты смогут получить инвалиды в возрасте от 18 до 23 лет.
Важным условием для получения выплат является наличие российского гражданства.
Получатели выплаты имеют право обратиться в Пенсионный фонд до 1 ноября.
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