В Москве сданы в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения в 2023 году

В Москве с января по сентябрь 2023 года введены в эксплуатацию 16 медучреждений общей площадью около 160 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

«Объёмы ввода объектов системы здравоохранения в Москве выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда суммарная площадь сданных медучреждений составила 76 тыс. кв. метров», ‒ отметил заммэра.

По его словам, столь высокие темпы строительства и реконструкции позволяют жителям столицы получать медпомощь рядом с домом.

Бочкарев уточнил, что с начала 2023 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию одну детскую, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник, в том числе две пристройки к действующим медучреждениям, что позволит совокупно принимать более пяти тысяч человек за одну смену.

«Все объекты построены в соответствии с новым городским стандартом, который обеспечивает безбарьерную среду, продуманное пространство с разделением потоков пациентов и высокий уровень медобслуживания с использованием новейшего оборудования для ранней диагностики и профилактики заболеваний», ‒ добавил заместитель мэра Москвы.

В Покровском-Стрешневе введены в эксплуатацию два новых корпуса Научного центра неврологии. На юге Москвы летом открылся детский стационар многопрофильного клинического центра в поселке Коммунарка на 180 коек. На юго-западе столицы для обслуживания жителей микрорайонов Южное Бутово и Щербинка сдана в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест.

Кроме того, завершена реконструкция двух федеральных объектов здравоохранения: седьмого корпуса «Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А.В. Вишневского» и отделений «Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова».

Как подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, каждое медицинское учреждение, которое возводят в столице, проверяется на всех этапах строительства.

Он также напомнил, в период с января по октябрь 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 18 разрешений на строительство лечебно-оздоровительных объектов общей площадью почти 106 тыс. кв. метров.



