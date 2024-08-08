Путин разрешил признавать нежелательными любые иностранные организации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому нежелательной в России может быть признана любая иностранная или международная организация, учредителем или участником которой являются госорганы иностранного государства.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что такие организации будут признаваться нежелательными в случае, если их деятельность угрожает основам конституционного строя РФ, а также обороноспособности или безопасности страны.
Также в этот список попадут организации, способствующие или препятствующие выдвижению и избранию кандидатов на выборах РФ, проведению референдума и достижению определённого результата на выборах или референдуме.
Отмечается, что под действие принятых норм не будут подпадать международные межправительственные организации, членом которой является Россия.
Ранее Минюст РФ внёс «The Moscow Times» и Фонд Карнеги в реестр нежелательных НПО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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