Генпрокуратура признала нежелательной организацией фонд «Русь сидящая»

В частности, ведомство включило в список фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая», а также немецкое юрлицо фонда Russland hinter gittern e.V. и связанный с ним журналистский проект MRR-Fund gemeinnützige UG.

Также нежелательными Генпрокуратура РФ признала чешскую организацию Za vaši a naši svobodu, z.s., и фестиваль русской культуры в Чехии Kulturus, z.s..

Ранее Минюст РФ признал иноагентом главу фонда «Русь сидящая», правозащитницу Ольгу Романову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

