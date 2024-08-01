Генпрокуратура признала нежелательной организацией фонд «Русь сидящая»

Деятельность ряда иностранных НПО, которые функционируют под общим руководством, была признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Фонд «Свободная Россия» внесли в список экстремистов и террористов

В частности, ведомство включило в список фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая», а также немецкое юрлицо фонда Russland hinter gittern e.V. и связанный с ним журналистский проект MRR-Fund gemeinnützige UG.

Также нежелательными Генпрокуратура РФ признала чешскую организацию Za vaši a naši svobodu, z.s., и фестиваль русской культуры в Чехии Kulturus, z.s..

Ранее Минюст РФ признал иноагентом главу фонда «Русь сидящая», правозащитницу Ольгу Романову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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