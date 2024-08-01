Генпрокуратура признала нежелательной организацией фонд «Русь сидящая»
Деятельность ряда иностранных НПО, которые функционируют под общим руководством, была признана нежелательной на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В частности, ведомство включило в список фонд помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая», а также немецкое юрлицо фонда Russland hinter gittern e.V. и связанный с ним журналистский проект MRR-Fund gemeinnützige UG.
Также нежелательными Генпрокуратура РФ признала чешскую организацию Za vaši a naši svobodu, z.s., и фестиваль русской культуры в Чехии Kulturus, z.s..
Ранее Минюст РФ признал иноагентом главу фонда «Русь сидящая», правозащитницу Ольгу Романову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Не думаю, что Путин смотрел открытие Олимпиады в Париже
- В Турции состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными
- МЧС: Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов в Нижнем Тагиле
- Генпрокуратура признала нежелательной организацией фонд «Русь сидящая»
- Егор Крид и Прохор Шаляпин выступили против замедления YouTube
- В Минцифры опровергли необходимость досрочного погашения IT-ипотеки
- СМИ: Россия и США обменялись в аэропорту Анкары 26 заключенными
- СМИ: Велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне
- Потолок рухнул в банном комплексе «Акватория» во Владивостоке
- Air France и Transavia продлили приостановку полетов в Ливан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru