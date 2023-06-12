Поставки газа по «Турецкому потоку» возобновили

Компания «Газпром» возобновила транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

«Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта

Ранее «Газпром» приостановил прокачку топлива по газопроводу из-за ремонта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В компании заявили о завершении плановых профилактических работ на «Турецком потоке», запланированных 5-12 июня.

«Транспортировка газа сегодня возобновлена», — сообщил холдинг.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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