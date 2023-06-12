Поставки газа по «Турецкому потоку» возобновили
12 июня 202311:19
Компания «Газпром» возобновила транспортировку газа по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.
Ранее «Газпром» приостановил прокачку топлива по газопроводу из-за ремонта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В компании заявили о завершении плановых профилактических работ на «Турецком потоке», запланированных 5-12 июня.
«Транспортировка газа сегодня возобновлена», — сообщил холдинг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru