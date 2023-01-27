Путин ратифицировал российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Москва и Минск в июне 2020 года заключили соглашение, которое регулирует миграционные процессы на территории Союзного государства. По его условиям иностранцы и лица без гражданства, получившие российскую или белорусскую визу, смогут пересекать границы второй страны на основании документов, удостоверяющих личность, без получения дополнительной визы. В то же время каждая из сторон может запретить въезд иностранцу в целях безопасности или сократить срок пребывания гражданина.

В проекте закона о ратификации соглашения имелась «отлагательная оговорка о его вступлении в силу 1 февраля 2023 года», отмечалось, что начало его действия возможно не ранее марта текущего года.

Документ вступит в силу через 30 дней после получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами необходимых внутренних процедур.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
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