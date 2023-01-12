Лукашенко признал отставание в реализации программ Союзного государства
Часть мероприятий по выполнению программ Союзного государства отстаёт от графика, хотя в целом уже реализовано около 70% из них. На это обратил внимание президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он сообщил, что получает доклады о медленном продвижении по ряду тем российской стороны, однако признал, что в задержке есть определённая вина и Минска. Как уточнил Лукашенко, Белоруссия пока не ощутила «заметных подвижек» в областях энергетики, промышленности и транспорта. При этом, по его словам, договорно-правовая база межгосударственного сотрудничества по этим направлениям уже практически готова.
Формирование объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов было необходимо обсудить на высшем уровне. Как подчеркнул белорусский лидер, в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным соответствующие «развязки» были найдены в расчёте не менее, чем на три ближайших года, передает RT.
В сентябре 2021 года были обнародованы 28 союзных программах по интеграции Росси с Белоруссией, одобренные на заседании Совета министров Союзного государства. К июлю 2022 года Москва и Минск должны были согласовать функционирование объединенного газового рынка.
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