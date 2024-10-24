Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
В 2024 году БРИКС работал в обновлённом, расширенном составе Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-конференции по итогам XVI саммита объединения он указал, что Россия делала всё возможное для того, чтобы новые члены органично влились в БРИКС.
«У нас это получилось», - подчеркнул российский лидер.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что речи о приеме новых государств в БРИКС в 2024 году не идёт.
По его словам, «притирка» новых членов объединения, присоединившихся 1 января, еще не завершилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Всю недвижимость Блиновской выставили на продажу
- Путин: Безвозвратные и санитарные потери Киева на курском направлении составили 26 тысяч человек
- Путин ответил на вопрос о возможном участии военнослужащих КНДР в СВО
- «Разве справедливо врать?»: Путин о расширении НАТО на восток
- Путин заявил, что «не припомнит» разговора с угрозами от Трампа
- Путин: Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
- Путин: Все настроены закончить конфликт на Украине быстрее
- Путин извинился перед жителями Казани за неудобства из-за саммита БРИКС
- Путин: Саммит БРИКС в Казани успешно завершился
- Путин рассказал о вступлении в БРИКС новых членов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru