Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером БРИКС

Республика Беларусь стала государством-партнером БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщают «Известия».

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По его словам, это ступень, которую необходимо пройти перед вступлением в объединение.

«В состав БРИКС входят крупные дружественные для страны государства, в том числе РФ, КНР и ОАЭ», - отметил белорусский лидер.

Он также добавил, что таких же отношений Минск желал бы достигнуть с Нью-Дели и другими участниками объединения.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова стать активным участником БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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