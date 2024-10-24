Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером БРИКС
Республика Беларусь стала государством-партнером БРИКС, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщают «Известия».
По его словам, это ступень, которую необходимо пройти перед вступлением в объединение.
«В состав БРИКС входят крупные дружественные для страны государства, в том числе РФ, КНР и ОАЭ», - отметил белорусский лидер.
Он также добавил, что таких же отношений Минск желал бы достигнуть с Нью-Дели и другими участниками объединения.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова стать активным участником БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru