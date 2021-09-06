Путин рассказал о важности обсуждения итогов Хабаровского процесса
Международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», посвященный Хабаровскому судебному процессу, имеет важное значение с точки зрения сохранения исторической памяти и недопущения преступлений против человечности. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Как отмечается в приветствии главы государства к участникам и гостям мероприятия, на проходившем в декабре 1949 года процессе над японскими военными преступниками был вынесен «правовой, моральный и нравственный приговор тем, кто развязал Вторую мировую войну, кто был виновен в страшных преступлениях против человечности».
По словам Путина, Хабаровский процесс «стал первым и значимым шагом на пути к запрещению подобного оружия массового поражения, фактически предтечей соответствующей конвенции ООН 1972 года», пишет РИА ФАН.
Хабаровский процесс — суд над группой из 12 бывших военнослужащих Квантунской армии, обвинявшихся в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны. Все обвиняемые признали вину и были приговорены к различным срокам в исправительно-трудовом лагере, отмечает Газета.ру.
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