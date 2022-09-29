Путин рассказал о важнейших условиях для развития стран СНГ
Президент России Владимир Путин заявил, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями для поступательного экономического и социального развития стран СНГ, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с главами внешних разведок стран содружества он отметил, что необходимо постоянно усиливать взаимную поддержку и действовать чётко и слаженно, чтобы «поставить прочный заслон существующим и потенциальным вызовам».
«Только так мы и сможем отстоять свои интересы на мировой арене, дать отпор недоброжелателям», - подчеркнул российский лидер.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассчитывает на личное участие своего российского коллеги Владимира Путина в саммите СНГ в октябре, сообщает RT.
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