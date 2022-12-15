Французы возмутились оскорблениями Макрона в адрес России
Читатели газеты Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за высказывания в адрес России.
Глава государства в ходе парижской конференции по Украине обвинил РФ в «трусливых действиях» и подчеркнул готовность международного сообщества помочь украинцам.
«Макрон про себя говорит? Это не Россия пресмыкается перед США и НАТО, а также поставляет оружие на Украину, чтобы еще больше людей погибло», — указал один из комментаторов.
Пользователи отмечали, что Макрон смел «на словах», а на деле является «марионеткой США». Кроме того, по мнению французов, подобными высказываниями президент не приближает мирные переговоры по конфликту, который «подготовили и развязали США» и лишь усугубляет ситуацию.
«К сожалению, французы избрали могильщика своей страны», — отметил один из читателей.
Ранее пользователи соцсети Twitter раскритиковали Макрона, призвавшего союзников объединиться против России, и обвинили политика в бездействии в решении украинского конфликта, напоминает Ura.ru.
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