Путин рассказал о росте товарооборота с Сербией
25 ноября 202115:21
Президент России Владимир Путин рассказал об увеличении объемов товарооборота России и Сербии. Об этом он сообщил на встрече с главой дружественного государства Александром Вучичем.
По словам президента, рост товарооборота составил более 10%.
При этом Путин отметил, что отношения России и Сербии развивались даже в период пандемии коронавируса.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что встреча с Путиным станет решающей для газового контракта обеих стран.
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25 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru