Путин рассказал о росте товарооборота с Сербией

Президент России Владимир Путин рассказал об увеличении объемов товарооборота России и Сербии. Об этом он сообщил на встрече с главой дружественного государства Александром Вучичем.

По словам президента, рост товарооборота составил более 10%.

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При этом Путин отметил, что отношения России и Сербии развивались даже в период пандемии коронавируса.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что встреча с Путиным станет решающей для газового контракта обеих стран.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ТорговляВстречаСербияРоссияВладимир Путин
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