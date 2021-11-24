Главы МИД России и Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Главы МИД России и Армении Сергей Лавров и Арарат Мирзоян обсудили вопросы, связанные с ситуацией на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Стала известна дата встречи Путина, Пашиняна и Алиева

В сообщении говорится, что в ходе телефонной беседы стороны согласились с необходимостью мирного урегулирования конфликта «путём мирных переговоров в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ».

Мирзоян также подчеркнул роль армяно-российских отношений в контексте усилий, направленных на установление стабильности в регионе, добавили в МИД Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в результате телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем договорились о встрече в Брюсселе 15 декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:АзербайджанАрменияРоссияМИД РФСергей Лавров
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