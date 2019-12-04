Путин рассказал о перспективах транзита газа через Украину

4 декабря 201919:05

Россия готова к сохранению транзита газа через Украину, однако Киев выдвигает неприемлемые для этого условия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, пишут РИА Новости.

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Глава государства выразил надежду на то, что в рамках переговоров, которые проходят в Вене, удастся изменить позицию Киева в этом вопросе. Путин также добавил, что в случае прекращения транзита газа через Украину, Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Европу.

Ранее «Укртранснафта» и российская «Транснефть» продлили на десять лет договор о транзите нефти через территорию Украины. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, почему стало возможным продление этого договора на фоне конфликта России и Украины по поводу транзита газа.

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ФОТО: РИА Новости//Сергей Гунеев
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