Путин рассказал о перспективах транзита газа через Украину
Россия готова к сохранению транзита газа через Украину, однако Киев выдвигает неприемлемые для этого условия. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, пишут РИА Новости.
Глава государства выразил надежду на то, что в рамках переговоров, которые проходят в Вене, удастся изменить позицию Киева в этом вопросе. Путин также добавил, что в случае прекращения транзита газа через Украину, Россия рассматривает возможность увеличения поставок газа в Европу.
Ранее «Укртранснафта» и российская «Транснефть» продлили на десять лет договор о транзите нефти через территорию Украины. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН объяснил, почему стало возможным продление этого договора на фоне конфликта России и Украины по поводу транзита газа.
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